Au moins 36 femmes et enfants enlevés par l'EI

Trente-six femmes et enfants ont été enlevés par l'EI lors de son attaque meurtrière, la semaine dernière, dans la province méridionale de Soueida en Syrie, a annoncé lundi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Ces femmes et enfants de la communauté druze, majoritaire dans la province, ont été kidnappés lors des assauts coordonnés menés par les jihadistes le 25 juillet et qui ont fait plus de 250 morts, selon l'OSDH.

L'ONG et un site d'information local, Soueida24, ont fait état de 20 femmes et 16 enfants enlevés. Toutefois seuls 30 femmes et enfants sont toujours détenus par l'EI, a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. «Quatre femmes ont réussi à prendre la fuite, et deux sont mortes, l'une tuée par balle, l'autre, probablement d'épuisement», a-t-il précisé. Selon Soueida24, tous les détenus ont été enlevés dans le village de Chabké, dans l'est de la province de Soueida.

L'EI n'a pas mentionné cet enlèvement sur ses plateformes de communication habituelles. Le bilan des attaques - attentats suicide et assaut contre des villages - est le plus lourd dans la province de Soueida depuis le début du conflit en 2011, et l'un des plus meurtriers menés par l'EI en Syrie. Outre les morts dans les attentats suicide, de nombreux civils ont été assassinés chez eux lors des assauts coordonnés lancés dans plusieurs villages et localités.

?? Syrie : près de 250 morts et des centaines de blessés dans un assaut de l'État islamique contre plusieurs villages de la province de Soueida (AFP). pic.twitter.com/ip42eB6BWX– Infos Françaises (@InfosFrancaises) 26 juillet 2018

(L'essentiel/afp)