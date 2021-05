Collision mortelle entre un bateau de pêche et un cargo

A Japanese fishing boat collided with a Russian ship and capsized off Hokkaido, leaving three crew members dead. https://t.co/vUwnW6Jr9U — The Japan Times (@japantimes) May 26, 2021

Les garde-côtes japonais ont été informés que les cinq membres d'équipage avaient été récupérés par le cargo russe, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement nippon, Katsunobu Kato. «On nous a dit que trois d'entre eux étaient confirmés morts, tandis que les deux autres souffraient de blessures ne mettant pas leur vie en danger», a-t-il ajouté.

Un différend territorial oppose la Russie et le Japon autour de quatre petites îles, annexées par Moscou après la fin de la Seconde Guerre mondiale mais toujours revendiquées par Tokyo. Appelées «Kouriles du Sud» par la Russie et «Territoires du Nord» par le Japon, ces îles volcaniques situées entre la mer d'Okhotsk et l'océan Pacifique empêchent la signature d'un traité de paix entre les deux pays.

L'exploitation commune des ressources dans la zone maritime frontalière entre la Russie et le Japon a parfois provoqué des tensions. En 2019, la Russie avait temporairement détenu 24 pêcheurs japonais et saisi leurs bateaux, les accusant d'avoir dépassé des quotas de prises de poulpe.

(L'essentiel/AFP)