Les pays du Golfe sous l’eau après de fortes pluies

Les autorités de plusieurs pays du Golfe ont multiplié dimanche les alertes à destination de leurs résidents en raison des pluies diluviennes qui s’abattent depuis plusieurs jours sur cette région très chaude et aride. Les averses perturbent le quotidien, les autorités ayant rarement installé des systèmes d’évacuation des eaux en raison de la rareté des précipitations.

Aux Émirats arabes unis, des pluies diluviennes se sont abattues à travers le pays, notamment à Dubaï et Abu Dhabi. Le mauvais temps doit perdurer jusqu’à jeudi, a indiqué dimanche l’agence de presse officielle WAM. Les intempéries ont été exacerbées par l’ensemencement des nuages, une pratique utilisée par les autorités pour augmenter la quantité de pluie, naturellement très faible et rare. À Sharjah, un autre émirat de ce riche État, des passants et des véhicules ont été pris dans les eaux marron. Les autorités n’ont pas fait état de victime.

Une forte pluie tombe également sur le vaste royaume désertique d’Arabie saoudite, y compris sur les pèlerins dans la ville sainte de La Mecque. La Défense civile a prévenu de la poursuite de pluies modérées à fortes dans plusieurs régions.

Cours et examens suspendus dans les écoles

Les autorités qataries ont appelé les résidents à la vigilance, annonçant des «pluies orageuses» et des «vents violents» dans diverses régions du pays à partir de dimanche. Au Koweït, des pluies d’«intensité globalement moyenne» vont perdurer jusqu’à dimanche soir, selon les autorités météorologiques citées par l’agence de presse officielle Kuna. Les cours et les examens seront suspendus lundi dans les écoles du pays en raison des «conditions météorologiques», a ajouté Kuna.

Le sultanat d’Oman avait annoncé samedi des «pluies orageuses d’intensité variable» dans plusieurs régions du pays, la télévision d’État Oman TV diffusant des images de routes sous averses et de montée des eaux. Les pays du Golfe bénéficient d’une météo extrêmement clémente en hiver, avec des températures moyennes autour des 20°C, à l’exception de rares et brefs épisodes de pluies diluviennes entre novembre et janvier.

