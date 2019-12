Il ignore encore que toute sa famille est décédée

Les dix-huit personnes décédées lors de l'éruption du volcan néo-zélandais de White Island ont toutes été identifiées. Les recherches se poursuivent afin de localiser deux dépouilles, qui seraient sous l'eau et pourraient ne jamais être retrouvées. «La réalité, c'est que nous devons attendre que Mère Nature nous rende ces corps. Cela peut arriver, ou pas. Nous nous en remettons littéralement à la mer», a fait savoir Mike Clement, commissaire adjoint de police, cité par CNN.

L'une des deux dépouilles est celle de Winona Langford, 17 ans, rapporte le New Zealand Herald. L'Australienne originaire de Sydney a péri avec ses parents Kristine (45 ans) et Anthony (51 ans). Seul son frère Jessie a survécu, mais le jeune homme de 19 ans est dans un état critique. Transféré de Nouvelle-Zélande vers un hôpital de Sydney, l'Australien est maintenu dans le coma: près du 90% de son corps a subi des brûlures. Ses proches attendent qu'il se réveille pour lui annoncer qu'il est le seul survivant de sa famille directe.

What started as a cruise to celebrate his dad's birthday has ended in unspeakable nightmare for Sydney teenager Jesse Langford.https://t.co/E9Ns0QBJRb— news.com.au (@newscomauHQ) December 18, 2019

«Jesse est soigné à l'hôpital et reçoit d'excellents soins. Anthony et Kristine, parents aimants de Jesse et Winona, formaient un couple merveilleux et dévoué à sa famille. Ils manqueront beaucoup à tous ceux qui les ont connus», a fait savoir la famille dans un communiqué relayé par news.com.au. Comme une trentaine d'autres touristes, les Langford étaient à bord du paquebot Ovation of the Seas quand une excursion sur White Island leur a été proposée. Les Australiens s'étaient offert ce voyage pour fêter les 51 ans d'Anthony.

Langford family update. Kristine Langford & her husband Anthony have now both been confirmed deceased. Their 17yr old daughter, Winona is 1of 2 people yet to be found on the island. Their surviving 19yr old son, Jesse, remains in a coma, now in Sydney. pic.twitter.com/YmAMaWv8Ri— K (@k_livingproofx2) December 17, 2019

Mardi, 17 personnes demeuraient hospitalisées en Nouvelle-Zélande et en Australie dans des unités de soins intensifs en raison des graves brûlures. Sur les 18 victimes décédées, au moins 12 étaient Australiennes, trois étaient des Américains vivant en Australie et deux autres étaient des guides touristiques Néo-Zélandais. Au moment de l'éruption, 47 personnes se trouvaient sur l'île, venant, outre de Nouvelle-Zélande, d'Australie et des États-Unis, d'Allemagne, de Chine, de Malaisie et du Royaume-Uni.

Les autorités étudient les raisons pour lesquelles les agences de voyage ont été autorisées à emmener des touristes sur l'île, alors que le niveau de menace du volcan avait été relevé quelques jours plus tôt. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a indiqué que cette enquête pourrait prendre jusqu'à un an. Plus d'une trentaine des 47 personnes qui se trouvaient sur l'île au moment de l'éruption effectuaient une croisière à bord du paquebot Ovation of the Seas, qui a accosté lundi à Sydney.

