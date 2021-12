Des centaines de maisons détruites par des incendies

Des centaines de maisons ont déjà été détruites jeudi, par des incendies, dans le Colorado, selon les autorités, au moment où cet État américain est battu par des vents violents sur fond de sécheresse historique.

«Nous savons qu’environ 370 habitations dans la sous-division de Sagamore ont été détruites. Il est possible que 210 habitations aient été détruites dans la vieille ville de Superior», a déclaré le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, lors d’une conférence de presse. La ville de Boulder, qui compte plus de 100 000 habitants, est située à une cinquantaine de kilomètres de Denver, la capitale du Colorado.

From our photog @dave_wille near the Flatirons. These fires continue to take out entire neighborhoods. @CBSDenver #MarshallFire pic.twitter.com/UMViz2reI6 — Ryan Greene (@RyanCBS4) December 31, 2021

Cet État de l’Ouest américain connaît une sécheresse historique qui a largement facilité le déplacement des flammes. Au moins 648 hectares de végétation sont partis en fumée dans le comté de Boulder, l’incendie emportant notamment des hôtels et des centres commerciaux.

Habitations détruites

Des rafales de plus de 160 km/h ont été observées à certains endroits, attisant les flammes et compliquant les efforts des pompiers. «J’aimerais mettre l’accent sur l’ampleur et l’intensité de cet incendie et sa présence dans une zone si densément peuplée, nous ne serions pas surpris s’il y avait des blessés ou des décès», a averti Joe Pelle.

Selon le journal Colorado Sun, plusieurs personnes ont dû être soignées pour des brûlures, dont au moins six ont été hospitalisées. Des images diffusées par CBS ont montré un immeuble d’habitation en flammes que les pompiers tentaient d’éteindre. Des milliers d’habitants ont reçu l’ordre d’évacuer, notamment à Louisville, une ville de 20 000 résidents.

LATEST: 12,000 people told to evacuate Superior as winds as high as 100 mph spread flames from two grass fires in Boulder County. https://t.co/GJOHnn5m3t pic.twitter.com/s9iNZ5wi6n — The Denver Post (@denverpost) December 30, 2021

«Il ne reste que des cendres»

Autre ville visée par un ordre d’évacuation intégrale, Superior, 13 000 habitants, était recouverte jeudi d’un nuage de fumée sombre, selon des images publiées sur les réseaux sociaux. Patrick Kilbride, 72 ans, était à son travail dans une quincaillerie quand il a reçu l’ordre d’évacuer, a rapporté le journal local Denver Post. L’homme de 72 ans s’est précipité chez lui à Superior pour rassembler ses affaires mais n’a pas été en mesure de sauver autre chose que sa voiture et les vêtements qu’il avait sur le dos. Son chat et son chien sont morts dans les flammes.

«Il ne reste que des cendres», dit-il de la maison dans laquelle il a vécu pendant trois décennies. «C’est un sentiment étrange de passer d’une situation où vous possédez tout le confort possible à n’avoir absolument rien». Patti Holtz a décrit la terreur ressentie en évacuant sa maison du comté de Boulder. «Tout est en flammes. Il y a des braises partout. J’ai très peur, bien sûr, avec le vent, que ça continue à se propager à d’autres maisons», a-t-elle raconté. «Il faisait si sombre que vous ne pouvez rien voir. C’est comme le noir de la nuit», a-t-elle encore dit.

