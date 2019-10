Donald Trump promet un mur... dans le Colorado

Le président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine en provenance du Mexique, un élément central de sa présidence, ce qui l'a poussé à une étrange déclaration mercredi: la promesse de construire un mur dans le Colorado. Problème: cet État du centre des États-Unis, situé entre l'Utah et le Kansas, n'est pas frontalier avec le Mexique.

«Vous savez pourquoi nous allons gagner au Nouveau-Mexique? Parce qu'ils veulent la sécurité aux frontières», a lancé le président américain, durant un discours à Pittsburgh. «Et nous construisons un mur à la frontière du Nouveau Mexique, et nous construisons un mur dans le Colorado», a-t-il poursuivi, promettant «un mur magnifique, un grand mur qui fonctionne vraiment où vous ne pouvez passer ni par-dessus ni par-dessous». Avant de poursuivre sur sa lancée: «Nous construisons un mur au Texas, et nous ne construisons pas de mur dans le Kansas, mais ils bénéficieront des murs que je viens de mentionner».

Promesse phare de la campagne 2016 du magnat de l'immobilier, la construction du mur à la frontière mexicaine peine à se concrétiser, le Congrès refusant de débloquer les fonds nécessaires à son financement. Les réactions sur les réseaux sociaux oscillaient entre la confusion et la moquerie. Sur Twitter, le sénateur démocrate Patrick Leahy a publié une carte montrant une nouvelle frontière internationale dessinée autour du Nouveau-Mexique et une ligne cachant la première moitié du nom de l'État américain de façon à ce qu'on ne puisse que lire «Mexique». Donald Trump a ensuite publié un tweet dans lequel il assure qu'il parlait d'un mur dans le Colorado «pour plaisanter», et qu'il «faisait référence aux personnes de la salle pleine à craquer, du Colorado et du Kansas, qui allaient bénéficier du mur à la frontière!».

(Kiddingly) We’re building a Wall in Colorado”(then stated, “we’re not building a Wall in Kansas but they get the benefit of the Wall we’re building on the Border”) refered to people in the very packed auditorium, from Colorado & Kansas, getting the benefit of the Border Wall!