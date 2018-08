Un nouveau séisme meurtrier à Lombok

De multiples séismes à faible profondeur ont secoué l'île touristique indonésienne de Lombok. Au moins dix personnes ont perdu la vie, ont indiqué lundi les autorités.

Le premier d'une série de tremblements de terre enregistrés dimanche par des sismologues, d'une magnitude de 6,3, a frappé l'île peu avant midi, provoquant des glissements de terrain. Il a été suivi environ douze heures plus tard par une secousse de magnitude 6,9 et au moins cinq fortes répliques, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

Au moins cinq personnes ont perdu la vie à la suite de ce deuxième tremblement de terre. Deux se trouvaient dans l'est de l'île de Lombok - épicentre du séisme - et trois sur l'île voisine de Sumbawa, selon les autorités locales. De nombreuses personnes ont été blessées, a complété un porte-parole de l'antenne locale de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Et d'ajouter que les autorités continuaient de recueillir des informations pour établir «le nombre exact» de victimes.

Des patients d'un hôpital de Sumbawa, une île située à un peu plus de 10 km à l'est de Lombok, ont été évacués par crainte d'effondrement du bâtiment.

Scène de panique

Après le premier séisme déjà, des destructions ont été signalées, tandis que le dernier a plongé les habitants dans l'obscurité. L'Agence nationale de gestion des catastrophes a confirmé que la plus grande partie de l'île était privée d'électricité.

La panique s'est emparée des habitants, notamment dans l'est de Lombok, partie de l'île la plus touchée par cette activité sismique d'une intensité particulière.

Cette île voisine de celle de Bali, dans le sud de l'Indonésie, a déjà été dévastée par deux puissants séismes les 29 juillet et 5 août, qui ont fait près de 500 morts et des centaines de milliers de déplacés. Et les dégâts causés aux routes, notamment dans la région montagneuse du nord, rendent encore plus difficile la tâche des équipes de secours pour venir en aide aux sinistrés.

L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.

