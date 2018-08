Frappés par la mort, sur la route de leur lune de miel

Deux amoureux en route vers le plus beau voyage de leur vie ont connu une fin brutale, dimanche près de Prosser (Washington). Mariés le 11 août dans l'Utah, Amy Moffat et Stephen Graham avaient prévu de passer leur lune de miel au Canada. Le couple se dirigeait vers Whistler quand la jeune mariée de 28 ans s'est endormie au volant, rapporte Fox 13. Le pick-up qu'elle conduisait s'est déporté sur la gauche, la réveillant en sursaut. En voulant rectifier le tir, la jeune femme en a trop fait et le véhicule a fait une impressionnante embardée.

Un ami des mariés, qui conduisait derrière eux, n'a pu qu'assister à l'envolée du pick-up, qui est venu atterrir juste devant sa voiture. «J'ai ralenti juste à temps parce qu'il a fini sa course en plein sur notre trajectoire», raconte Spencer Luczak.

«On ne voyait que les étincelles dans ses yeux»

Sorti en catastrophe de son véhicule, le jeune homme a tout de suite compris que ses amis n'avaient pas survécu au choc. Deux jours après son mariage, Amy avait crié son amour pour son mari via Facebook: «Stephen, je me sens comme la fille la plus heureuse du monde. Merci pour chacun de ces moments fous, magnifiques, et magnifiquement fous que nous avons partagés jusqu'à aujourd'hui. J'ai hâte de voir quelles aventures nous attendent».

L'oncle de la jeune femme le confirme: Amy et Stephen étaient fous amoureux, et le jour de leur mariage fut un grand moment d'émotion. «On ne voyait que les étincelles dans ses yeux, le sourire sur son visage. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse depuis des années», confie Rex Bosen.

Bouleversés par ce drame, les amis et la famille des victimes se consolent en pensant que Stephen et Amy sont partis côte à côte. «Ils étaient ensemble, ils étaient heureux et ils partaient à l'aventure. Cela résume leur vie. Je pense que l'aventure continue pour eux, juste pas comme ils l'avaient imaginée», explique Aubree Bosen, une cousine d'Amy.

