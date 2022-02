«Quittez l'Ukraine sans délai», disent Paris et Berlin

16h35 Une rencontre entre le président ukrainien et Poutine?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé samedi une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, au moment où les craintes d'une invasion russe en Ukraine sont au plus haut. «Je ne sais pas ce que le président russe veut, voilà pourquoi je propose qu'on se rencontre», a-t-il déclaré à la Conférence sur la sécurité de Munich.

16h26 L'Ukraine veut le calendrier de son adhésion à l'OTAN

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé samedi à Munich un calendrier «clair et réalisable» de l'adhésion de son pays à l'Otan, sur fond de crainte d'une invasion russe. Face à la Russie, l'Occident devrait «soutenir l'Ukraine et ses capacités de défense» et lui donner «un calendrier clair et réalisable» en vue de son adhésion à l'Otan, a déclaré M. Zelensky à la Conférence sur la sécurité de Munich.

16h12 Berlin appelle les Allemands à vite quitter l'Ukraine

L'Allemagne a appelé samedi ses ressortissants à quitter «urgemment» l'Ukraine en raison des risques de conflit armé dans le pays, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. «Nous mettons en garde contre tout déplacement en Ukraine», indique le texte, qui «exhorte de manière urgente les ressortissants allemands» qui s'y trouvent à «quitter sans délai le pays».

16h05 Des obus explosent près d'un ministre

Des obus de mortier ont explosé près du ministre ukrainien de l'Intérieur Denys Monastyrsky pendant son déplacement sur la ligne de front dans l'est du pays, ont constaté samedi des journalistes de l'AFP. L'incident, qui n'a pas fait de blessés, s'est produit près du village de Novolouganské, sur la ligne de front avec les séparatistes soutenus par la Russie, où plusieurs responsables ukrainiens se sont rendus dans le contexte de tensions sans précédent avec Moscou.

16h02 L'Ukraine, «bouclier de l'Europe» contre la Russie

L'Ukraine est «le bouclier de l'Europe» contre l'armée russe, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Munich en appelant les Occidentaux à augmenter leur aide. «Nous apprécions toute aide, mais tout le monde doit comprendre: ce ne sont pas des contributions de charité que l'Ukraine doit demander. C'est votre contribution à la sécurité de l'Europe et du monde. Où l'Ukraine est le bouclier depuis huit ans», a-t-il dit.

Il a également affirmé que «l'Ukraine a reçu des garanties de sécurité lorsqu'elle a renoncé à ses armes nucléaires, le troisième potentiel mondial. Nous n'avons pas d'armes. Ni de sécurité. Mais nous avons le droit d'exiger que cesse la politique d'apaisement et de demander des garanties de sécurité et de paix».

16h04 Paris demande aux Français de quitter l'Ukraine

La France recommande désormais à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine et appelle ceux se trouvant dans les zones les plus exposées de l'est du pays à s'en éloigner «sans délai». «Il est recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n’a pas de motif impérieux de quitter le pays», souligne la diplomatie française dans ses conseils aux voyageurs actualisés samedi. Ceux se trouvant «dans les oblasts de Kharkiv, Lougansk et Donetsk» ainsi que dans la région de Dnipro sont «appelés à quitter sans délai ces zones», ajoute-t-elle.

15h55 Lufthansa suspend ses vols vers Kiev et Odessa

Lufthansa va suspendre ses vols réguliers vers Kiev et Odessa à partir de lundi et jusqu'à la fin du mois de février, a annoncé samedi un porte-parole la compagnie aérienne allemande, au moment où les craintes d'une invasion de l'Ukraine par la Russie sont au plus haut. «La sécurité de nos passagers et membres d'équipage est notre priorité première», a souligné le porte-parole en précisant que des vols restaient planifiés samedi et dimanche, pour permettre aux personnes qui le souhaiteraient de quitter le pays. La compagnie continuera à assurer des liaisons avec la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a-t-il ajouté.

14h52 L’Allemagne appelle à ne «pas présumer» des décisions de la Russie

L’Allemagne, qui exerce la présidence du G7, a pris ses distances samedi avec la conviction des États-Unis qu’une attaque russe en Ukraine est imminente, appelant à ne «pas présumer» des décisions de Moscou.

«Dans les situations de crise, le pire est de présumer ou d’essayer de deviner» ce qui va se passer, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, à l’issue d’une réunion du G7, jugeant «important de regarder de plus près» la situation sur le terrain.

13h04 Les préoccupations de la Russie «doivent être respectées», affirme Pékin

Les préoccupations de la Russie à propos de l’Ukraine doivent «être respectées» au même titre que celles des autres acteurs de cette crise qui menace de dégénérer en conflit, a estimé samedi le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi.

«Toutes les parties ont le droit d’exprimer leurs préoccupations, et les préoccupations raisonnables de la Russie doivent être également respectées et prises en compte», a déclaré le ministre chinois, alors que Pékin a apporté son soutien à des revendications de Moscou dans cette crise.

12h35 Des missiles «balistiques et de croisière» tirés lors des exercices russes

Le Kremlin a indiqué que les exercices stratégiques russes menés samedi sous la supervision de Vladimir Poutine, en pleine crise russo-occidentale autour de l’Ukraine, avaient impliqué des tirs «de missiles balistiques et de croisière». «Les objectifs prévus lors des exercices des forces de dissuasion stratégique ont été accomplis pleinement, tous les missiles ont atteint les cibles fixées», a indiqué la présidence russe dans un communiqué.

La télévision publique russe a diffusé des images du président Vladimir Poutine, assis au côté de son homologue et allié bélarusse Alexandre Loukachenko, écoutant depuis une salle de crise les rapports de ses généraux par visioconférence.

(L'essentiel)