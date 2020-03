Bolsonaro testé, Dybala positif, Trudeau confiné

PARTE 1:

- Live de quinta-feira com o Presidente Bolsonaro:

. Temas: - Coronavirus com o Ministro da Saúde; - Acordo militar com os EUA; - Quando solicitada, seguindo a lei, cidades estão tendo ajudas do Governo Federal em caso de calamidades com chuvas: cidades de SP, MG, ES e outras; - Sexta queda consecutiva dos preços do petróleo, sendo mais de 20% baixados nas refinarias; - Liberdade de pensamentos e manifestações; - Orçamento engessado, contudo vamos cuidando do Brasil; - Trabalho constante dos Ministérios; - Indicação de Ministro do STF e a confiança no Presidente.

. Link no youtube: https://youtu.be/ZLIUvoZDSFc