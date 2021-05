Elle roule sur sa fille et la traîne sur 100 mètres

L’anniversaire d’un jeune homme de 21 ans a viré au cauchemar, dimanche à Sydney. Après une soirée bien arrosée, la mère de Kyle a pris le volant de sa Toyota et s’est mise en route. Dale Palmer, dont l’alcoolémie était trois fois supérieure à la limite autorisée, a démarré en trombe et a renversé sa propre fille. Sous le regard horrifié de plusieurs témoins, Keely Palmer s’est retrouvée sous la voiture de sa mère, qui l’a traînée sur environ 100 mètres avant de freiner.

Encore consciente, la jeune femme de 27 ans hurlait de douleur. «Elle ne faisait que pleurer, crier. C'était assez choquant», témoigne une voisine. Arrivés en catastrophe, les secouristes ont mis plus d’une heure à sortir la malheureuse de sa terrible posture. Keely a été hospitalisée dans un état critique, grièvement blessée à un bras et à une jambe. Sa mère âgée de 58 ans a été arrêtée et emmenée au commissariat.

La quinquagénaire a été mise en examen pour conduite dangereuse aggravée ayant entraîné des lésions corporelles graves, ainsi que pour conduite en état d’ébriété avancé. Son permis lui a été, bien entendu, retiré. Pour l’heure, les circonstances du drame restent floues. «La femme de 27 ans n’est pas assez en forme pour pouvoir nous parler actuellement», a indiqué le chef de la police, Gary Ford.

(L'essentiel/joc)