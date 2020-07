Melania Trump a-​​t-​​elle refusé de se lever?

Depuis le début du mandat de Donald Trump, son épouse Melania intrigue les médias américains et internationaux. Bien plus discrète que ses prédécesseures, l’ex-mannequin semble peu à l’aise avec son rôle de Première dame, et les spéculations concernant l’état de sa relation avec le président américain vont bon train.

À plusieurs reprises, Melania Trump s’est montrée distante avec son mari en public, repoussant sa main avec plus ou moins de discrétion ou se forçant à sourire.

Lors des festivités du 4 juillet à la Maison-Blanche, une journaliste de CNN a repéré ce qui semble être une nouvelle prise de bec du couple présidentiel. Les images, publiées dimanche sur Twitter par Kate Bennett, montrent Donald Trump debout à côté de sa femme qui elle, est assise sur une chaise. Le dirigeant semble demander à Melania de se lever, mais celle-ci refuse d’obtempérer, hochant énergiquement la tête. Elle finit tout de même par s’exécuter, venant se placer devant son mari.

Ce petit incident relance les rumeurs de tensions entre les deux époux. Pourtant, lors d’une interview récemment accordée au Evening Standard, le coiffeur de la First Lady, Lino Carbosiero, avait assuré que Melania et Donald Trump étaient vraiment amoureux et très «doux» l’un envers l’autre. Une version soutenue par Mary Jordan, autrice du livre «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump», qui évoque une relation inhabituelle mais pleine d’affection.

