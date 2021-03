«Tout ira bien»: une ado abattue devient un symbole

«Tout ira bien» affichait la jeune manifestante, adepte de danse et d'arts martiaux, sur un tee-shirt. Mais, dans un pays habitué aux répressions sanglantes de l'armée comme en 1988 et en 2007, Kyal Sin, surnommée «Ange» n'ignorait pas les risques. Quelques jours avant sa mort, elle avait pris les devants sur sa page Facebook, communiquant son groupe sanguin et donnant son accord pour un don d'organes au cas où il lui arriverait quelque chose.

L'adolescente a été abattue mercredi par les forces de sécurité lors d'un rassemblement pro-démocratie à Mandalay (centre). Au moins 38 manifestants ont été tués dans le pays ce jour-là, journée de répression la plus meurtrière depuis le coup d'État du 1er février.

«J'ai voté avec mon cœur»

Sur des images prises peu avant son décès et diffusées sur Internet, on aperçoit Kyal Sin à demi-allongée derrière une barricade de fortune. Puis, elle rampe et court pour tenter de se mettre à l'abri, tandis que des détonations retentissent au milieu de nuages de gaz lacrymogènes. À l'annonce de sa mort, le slogan sur son t-shirt est devenu viral sur les réseaux sociaux où les messages ont afflué: «Tu es notre héroïne», «Tu brilles déjà dans les étoiles», «On continuera le combat jusqu'au bout».

«Ange» a voté pour la première fois le 8 novembre aux législatives remportées massivement par la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d'Aung San Suu Kyi. Fière, elle poste ce jour-là sur Facebook une photo d'elle en train d'embrasser son doigt, tâché de violet pour montrer qu'elle s'est rendue aux urnes. «J'ai fait mon devoir de citoyenne (...) J'ai voté avec mon cœur», écrit-elle.

RIP Ma Kyal Sin. One of many shot by the Myanmar military today. I'm so sad & wish that I could do more than paint these pictures. Int'l community don't look away. Keep the pressure on. It is the least we can do for the people of Myanmar. #MilkTeaAlliance #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FsjfUmYhf1