Pachinian remporte les élections, l’opposition râle

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a largement remporté les législatives anticipées, selon les résultats complets publiés lundi contestés par son principal rival Robert Kotcharian qui dénonce des «fraudes». Le parti Contrat civil de Nikol Pachinian a obtenu 53,9% des voix après le dépouillement de 100% des bulletins, ce que lui permettra de former tout seul un nouveau gouvernement et de reconduire le chef du gouvernement actuel. Le bloc Arménie de Robert Kotcharian a reçu 21% des bulletins, selon la même source.

De nombreux observateurs craignent cependant que des protestations, voire des émeutes, n’éclatent à l’issue d’une campagne électorale véhémente qui a polarisé la société arménienne quelques mois après une lourde défaite militaire face à l’Azerbaïdjan. «Nous savons déjà que nous avons remporté une victoire convaincante lors des élections et nous aurons une majorité convaincante au Parlement», a déclaré Nikol Pachinian plusieurs heures avant l’annonce des résultats officiels, invitant ses partisans à se réunir lundi soir dans le centre d’Erevan. À l’arrivée dans son QG de campagne, le Premier ministre a été accueilli par les «Bravo!» et «Victoire!» de ses soutiens au milieu d’un tonnerre d’applaudissements.

Fraudes?

Sans attendre les résultats complets, l’alliance électorale de Robert Kotcharian s’est insurgée contre des «falsifications planifiées à l’avance» et a exigé «d’étudier attentivement les fraudes supposées et signalées». «Tant que ces questions n’auront pas eu de réponses complètes, le bloc ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin», a déclaré sa formation dans un communiqué.

L’ex-journaliste Pachinian, 46 ans, porté au pouvoir en 2018 par une révolution pacifique contre les vieilles élites corrompues, a vu sa popularité record mise à mal par la déroute d’Erevan durant la guerre contre l’Azerbaïdjan, voisin et ennemi juré, à l’automne 2020. Après six semaines de combats ayant fait plus de 6 500 morts, l’Arménie a dû céder d’importants territoires qu’elle contrôlait depuis une première guerre avec Bakou dans les années 1990. Les deux pays se disputent le Nagorny Karabakh, une région séparatiste azerbaïdjanaise majoritairement peuplée d’Arméniens.

(L'essentiel/AFP)