Linda Brown, figure des droits civiques, est morte

Linda Brown, une Noire américaine dont le refus d'inscription par une école publique du Kansas a débouché en 1954 sur l'interdiction de la ségrégation raciale dans les écoles des États-Unis, est morte à 76 ans. «Elle est un exemple de la façon dont des écoliers ordinaires ont occupé le devant de la scène pour transformer ce pays», écrit lundi dans un communiqué annonçant son décès Sherrilyn Ifill, une responsable de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), qui défend la cause des Noirs.

Âgée de 9 ans à l'époque, Linda Brown était ensuite devenue enseignante et donnait également des cours de piano tout en travaillant avec sa sœur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, à la Brown Foundation, fondée en 1988 pour poursuivre la lutte contre les ségrégations.

«La décision de la Cour suprême la plus importante du XXe siècle»

En 1951, Oliver Brown, qui résidait à Topeka, avait voulu inscrire sa fille dans une école proche du domicile familial, réservée aux Blancs. La petite Linda avait été refusée, au prétexte qu'elle était noire, et l'écolière avait été forcée d'aller en classe dans une école noire nettement plus éloignée.

Le père de Linda Brown avait alors contesté en justice, dans une plainte en nom collectif, cette loi du Kansas qui autorisait les villes de plus de 15 000 habitants à établir des écoles séparées. Après une longue procédure, la Cour suprême des États-Unis a finalement jugé à l'unanimité que cette ségrégation scolaire était contraire à la Constitution, le 17 mai 1954. Pour Sherrilyn Ifill, c'était la «décision de la Cour suprême la plus importante du XXe siècle».

(L'essentiel/afp)