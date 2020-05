Un glacier propose le parfum gaz lacrymogène

Le propriétaire du magasin a testé différents ingrédients, dont le wasabi et la moutarde, afin de reproduire le goût de gaz lacrymogène. Et c’est finalement le poivre noir qui s’est le plus rapproché des «lacrymos» avec ses effets irritants pour la gorge.

«Nous faisons rôtir puis nous broyons des grains de poivre noir entiers et nous les transformons en gelato, à l’italienne. C’est un peu chaud, mais nous mettons l’accent sur son arrière-goût, qui est une sensation d’irritation dans la gorge. On a l’impression de respirer du gaz lacrymogène», a expliqué le propriétaire, âgé de 31 ans, au Evening Standard.

Cette saveur est un signe de soutien au mouvement pro-démocratie, qui cherche à retrouver son élan lors de la pandémie de Covid-19, a déclaré le propriétaire – qui s’est exprimé sous couvert de l’anonymat pour éviter les répercussions du gouvernement pro-Pékin. Par ce geste, il souhaite avant tout redonner de la force aux manifestants : «Nous voulions faire une saveur qui rappelle aux gens qu'ils doivent poursuivre le mouvement de protestation et ne pas perdre leur ardeur.»

Comme un flash-back

À environ 5 dollars la boule, la glace au gaz lacrymogène a été un succès. Avant les mesures de distance sociale prises en raison de la pandémie de Covid-19, le propriétaire vendait entre 20 et 30 boules par jour.

Une cliente ayant participé aux manifestations de 2019 a déclaré à un média local: «Cela a le goût des gaz lacrymogènes. On a du mal à respirer au début et c'est vraiment piquant et irritant. Cela me donne envie de boire beaucoup d'eau immédiatement. [...] C'est comme un flashback qui me rappelle combien j'ai souffert dans les manifestations et que je ne dois pas l'oublier.»

La manifestation s’est en grande partie éteinte avec le confinement, mais on s’attend à ce que des actions se mettent en place au cours de l’été.

(L'essentiel/20min)