L’ex-​​compagne d’Epstein arrêtée aux États-​​Unis

Ghislaine Maxwell, l'ex-collaboratrice du financier new-yorkais défunt Jeffrey Epstein, accusée par plusieurs des victimes présumées de ce dernier d'avoir aidé à les recruter, a été arrêtée aux États-Unis, a confirmé jeudi un porte-parole du FBI. Le bureau du procureur fédéral de Manhattan, en charge de l'affaire Epstein, devait tenir une conférence de presse pour présenter les chefs d'accusation retenus contre la fille de l'ex-magnat britannique Robert Maxwell. Elle est notamment inculpée de trafic de mineures au bénéfice d'Epstein.

L'arrestation dans l'État du New Hampshire (nord-est) de Ghislaine Maxwell, 58 ans, détentrice de plusieurs passeports, est un rebondissement majeur dans ce scandale retentissant. Accusé de multiples agressions sexuelles sur mineures, Jeffrey Epstein était une figure de la jet-set internationale, dont le carnet d'adresses comptait de nombreuses célébrités en Europe et aux États-Unis, y compris le prince Andrew ou l'ex-président américain Bill Clinton, avant d'être arrêté puis d'être retrouvé mort en prison à New York en août 2019.

Ghislaine Maxwell était une très proche collaboratrice et fut brièvement sa petite amie. Après la mort de Jeffrey Epstein, le ministre américain de la Justice avait promis de poursuivre l'enquête et de traquer ses éventuels complices. Ghislaine Maxwell figurait en tête de liste.

