Verdict reporté dans le procès de Aung San Suu Kyi

Un premier verdict, dans le procès intenté par la junte birmane contre Aung San Suu Kyi, a été reporté mardi au 6 décembre, dernier rebondissement d’une longue série de procédures judiciaires qui pourraient conduire l’ancienne dirigeante en prison pendant des décennies. Le jugement, dans le volet de l’affaire où elle est accusée d’incitation aux troubles publics, a été repoussé «au 6 décembre», a indiqué à l’AFP, une source proche du dossier.

La prix Nobel de la paix, âgée de 76 ans, est assignée à résidence depuis le coup d’État du 1er février, qui a mis un terme brutal à la transition démocratique en cours dans le pays depuis 2010. Les généraux poursuivent depuis une répression sanglante avec près de 1 00 civils tués et plus de 7000 en détention, selon une ONG locale, l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), qui rapporte des cas de tortures, de viols et d’exécutions extrajudiciaires. Dans ce volet de l’affaire, Aung San Suu Kyi risque trois ans de détention.

Neutraliser Suu Kyi

Plusieurs analystes interrogés par l’AFP estiment que le tribunal de la junte pourrait décider de commuer une éventuelle peine de prison en assignation à résidence, un moyen de justifier la mise à l’écart de l’ex-dirigeante, coupée du monde depuis dix mois. Ses seuls liens avec l’extérieur se limitent à ses rencontres avec son équipe d’avocats.

Aung San Suu Kyi est jugée depuis juin pour une multitude d’infractions: importation illégale de talkies walkies, non-respect des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, sédition, corruption, fraude électorale… De nombreux observateurs dénoncent un procès politique dans le but de neutraliser la gagnante des élections de 2015 et de 2020. En bonne santé d’après ses avocats, elle risque de longues années de prison si elle est reconnue coupable.

(L'essentiel/afp)