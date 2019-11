Le Parlement doit trouver un Premier ministre

Le président israélien Reuven Rivlin a chargé jeudi le Parlement de trouver un Premier ministre, afin de sortir Israël d'une impasse politique unique dans son histoire. Pour «la première fois de l'histoire d'Israël» selon le président, aucun candidat n'a été en mesure de former un gouvernement à l'issue des législatives du 17 septembre, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz n'étant pas parvenus à rallier une majorité. «Que se passe-t-il à présent? Personne ne sait vraiment car cela ne s'est jamais produit auparavant», résumait jeudi le grand quotidien Yediot Aharonoth.

La loi fondamentale d'Israël prévoit toutefois un guide de survie pour ces imbroglios politiques. Après avoir donné leur chance aux chefs des deux principaux partis du pays, le Likoud de Benjamin Netanyahu et Bleu-blanc de Benny Gantz, le président a confié jeudi à Yuli-Yoel Edelstein, président du Parlement, le soin de trouver une personnalité apte à diriger un futur gouvernement. La Knesset a jusqu'au 11 décembre pour présenter à M. Rivlin un document signé par au moins une majorité de 61 élus, s'engageant à soutenir un député pour le poste de Premier ministre.

Le président Rivlin a appelé les élus à «agir de façon responsable», afin d'éviter la tenue d'un troisième scrutin en un an, après les législatives d'avril et de septembre. Benjamin Netanyahu, plus pérenne des Premiers ministres de l'histoire d'Israël, est soutenu par un bloc de 54 élus formé avec ses alliés de l'ultra-droite et de partis juifs ultra-orthodoxes. M. Gantz compte quant à lui sur l'appui de formations de centre-gauche, mais aussi des députés arabes israéliens. S'ils ne sont pas parvenus à former un gouvernement, MM. Netanyahu et Gantz peuvent encore se voir confier cette tâche par les députés, ce qui ouvre la voie à de nouvelles tractations.

(L'essentiel/afp)