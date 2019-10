Sauvé à une seconde près d'une mort certaine

«Allez. Sors d'ici. Un train arrive! Un train arrive! Un train arrive!», a crié l'agent Ruben Correa, alors qu'il se dirigeait le long d'une ligne de chemin de fer en pleine nuit, mardi dernier. Le policier s'adressait au conducteur d'une voiture qui était sortie de la route et avait terminé sa course sur les rails, près d'une autoroute à Centerville, dans l'Utah.

Arrivé à la hauteur de l'auto, l'agent s'est aperçu que l'homme au volant était inanimé et qu'un convoi arrivait à grande vitesse. «J'ai entendu le sifflement du train et j'ai remarqué qu'il arrivait très vite, entre 80 et 120 km/h», a expliqué Ruben Correa à la chaîne ABC4. «Je n'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste fait mon travail».

Le policier a alors réussi tant bien que mal à sortir le malheureux de sa voiture. Il a été tiré d'affaire une seconde avant que le train percute la voiture. «Je suis juste heureux d'avoir réussi à le sortir, qu'il soit en vie et qu'il se trouve maintenant avec sa famille». Des vidéos tournées par des caméras embarquées dans le véhicule de police et dans le train montrent ces moments dramatiques.

(L'essentiel/utes)