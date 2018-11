Le Qatar a été balayé par de violents orages

Right now view outside my window (after the rain ) Al Shahaniyah #Qatar pic.twitter.com/Sswmp2sqJJ — Mariam Jamali (@Mariam_Jamali) 11 novembre 2018

Des orages accompagnés de vents violents ont entraîné de fortes pluies et de nouvelles inondations dimanche au Qatar, petit émirat désertique du Golfe, pour la deuxième fois en moins d'un mois. Certaines régions ont reçu près d'une demi-année de pluies en quelques heures seulement. Le Département de météorologie du Qatar a noté qu'une partie du nord-ouest du pays avait reçu près de 31 mm de pluies. Les précipitations annuelles dans l'émirat sont de 77 mm. D'autres zones plus centrales ont reçu environ 16 mm. D'autres orages sont prévus plus tard dans la semaine.

Les intempéries n'ont cependant pas été aussi importantes que le mois dernier lorsque le Qatar a été frappé par des inondations qui ont vu plus d'un an de pluies en une seule journée. L'impact a alors été tel que les routes sont devenues impraticables, le trafic aérien a été perturbé et des maisons ont été inondées, tandis que les ambassades, la bibliothèque nationale, les magasins et les universités ont fermé. Samedi, au Koweït, un autre pays du Golfe, de très fortes pluies avaient provoqué des inondations, tuant un homme et provoquant des dégâts sur des routes, des ponts et des habitations.

(L'essentiel/afp)