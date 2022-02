Un camion défonce l'entrée d'une mosquée

Un camion a défoncé dimanche l'une des portes d'un important lieu de culte dans la ville sainte chiite de Qom en Iran et son conducteur a été arrêté, a rapporté l'agence de presse Fars sans préciser les motivations de cet acte. «Un camion a détruit la porte numéro six de (l'enceinte) de la mosquée de Jamkaran et a pénétré dans la cour du lieu sacré», a indiqué l'agence, sans préciser s'il y avait eu des victimes. Le camion «transportait de l'essence» et le conducteur est en garde à vue, selon la même source.

La mosquée de Jamkaran, qui accueille chaque semaine des milliers de pèlerins, a été construite à l'endroit où serait apparu le Mahdi, l'Imam caché, qui pour les chiites doit revenir à la fin des temps pour inaugurer un règne de justice. Après l'incident, les pèlerins ont été évacués du lieu sacré et les forces de l'ordre ont établi un cordon de sécurité, a ajouté Fars.

Le 23 janvier, un individu a été arrêté pour avoir détruit à Ispahan une statue de l'ayatollah Khomeiny, père fondateur de la République islamique, selon un responsable iranien. Plus tôt en janvier, l'Autorité judiciaire a annoncé l'arrestation d'un suspect accusé d'avoir incendié dans le sud-ouest du pays une statue de Qassem Soleimani, un puissant général iranien tué en janvier 2020 dans un raid américain en Irak.

(L'essentiel/afp)