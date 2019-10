Les pompiers «courent» après l'incendie ravageur

Dans une région viticole au nord de San Francisco, le «Kincade Fire» s'est déclaré dans la nuit de mercredi, et s'est propagé à toute allure, brûlant plus de 2 000 hectares à la faveur de bourrasques dépassant les 120 km/h. Quelque 500 pompiers aidés par des hélicoptères et avions bombardiers d'eau tentaient en vain de le circonscrire jeudi.

«Nous lui courons quasiment après pour essayer de le suivre», a déclaré à des médias locaux, Amy Head, porte-parole des pompiers californiens. Un ordre d'évacuation a été lancé pour les habitants de Geyserville, petite ville d'un millier d'habitants bordée de vignobles, dont un appartenant au réalisateur américain Francis Ford Coppola. Des témoignages ont fait état de plusieurs maisons détruites par les flammes mais aucun bilan officiel n'était disponible en début de soirée.

«Si vous vous trouvez à Geyserville, partez immédiatement», a exhorté jeudi matin, avant le lever du jour, le bureau du shérif du comté de Sonoma. «Cet incendie se déplace rapidement, veuillez rester à l'écoute des ordres d'évacuation», a demandé sur Twitter l'élu du Sénat de Californie Mike McGuire.

Alerte rouge

De nombreux habitants de Geyserville ont à peine eu le temps de rassembler quelques affaires avant de voir les flammes déferler sur leur communauté. «On pensait que le feu était à trois kilomètres, mais on n'avait pas pris en compte le vent», a expliqué au Los Angeles Times Dwight Monson, 68 ans.

Les autorités locales ignoraient l'origine du sinistre, dont les images, certaines rappelant des coulées de lave, témoignaient de son intensité. Mais le fournisseur d'électricité PG&E a fait état d'un incident sur l'une de ses lignes près du point d'origine du «Kincade Fire», seulement sept minutes avant le départ des flammes, relevaient jeudi soir, des médias locaux.

Les autorités californiennes avaient placé l'État en alerte rouge aux incendies et plusieurs autres feux se sont déclarés jeudi, en cours de journée, notamment dans le sud, là encore attisés par des vents forts. Un incendie a ainsi touché les abords de la ville de Santa Clarita, au nord de Los Angeles, parcourant en quelques heures environ 2 000 hectares de broussailles et menaçant des habitations. Plusieurs bâtiments ont pris feu, selon les secours. La Californie est confrontée depuis plusieurs années à la sécheresse et connaît actuellement des températures élevées et des vents violents particulièrement propices aux incendies.

Électricité coupée

L'électricité a été coupée à quelque 180 000 clients du nord de la Californie jeudi, pour éviter que les lignes à haute tension ne provoquent des étincelles comme celles à l'origine de plusieurs feux de forêt destructeurs ces dernières années. PG&E est ainsi tenu pour responsable du «Camp Fire» qui avait ravagé début novembre 2018 la petite ville de Paradise, dans le nord de la Californie, faisant 86 morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés.

Plus au sud, d'autres opérateurs ont prévenu qu'ils étaient susceptibles de couper le courant à quelque 300 000 clients à titre préventif. «C'est beaucoup d'émotions pour les gens», a déclaré lors d'une conférence de presse le shérif du comté de Sonoma, Mark Essick. «Voici seulement deux ans que les feux dévastaient notre communauté. Pour beaucoup, c'est une période de stress et d'anxiété», a-t-il souligné.

(L'essentiel/afp)