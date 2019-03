Une bombe explose, un mort et trois blessés

Chine. Explosion dans un poste de police de la route à #Shenyang. Pas de bilan officiel pour l’instant pic.twitter.com/NQQW0Nfv03 — Zhulin Zhang (@ZhangZhulin) 28 mars 2019

L'explosion d'un engin artisanal dans un commissariat dans le nord-est de la Chine a fait trois blessés jeudi et son auteur présumé est mort dans l'incident, a annoncé le Bureau de la sécurité publique. Le suspect a déclenché un engin explosif fabriqué avec de la poudre noire dans la salle de réception du premier étage du poste de police, blessant deux agents et une autre personne vers 13h50 (6h50 au Luxembourg), indique un communiqué. «Le suspect a été tué» et une enquête ouverte, ont ajouté les autorités sans préciser toutefois si l'individu était mort accidentellement ou avait été neutralisé par les forces de l'ordre.

Cet incident intervient deux mois après une double explosion, considérée comme criminelle, survenue à Changchun, une autre métropole de la région située à 300 kilomètres de Shenyang. Ces dernières années, la Chine a été frappée à plusieurs reprises par une série d'explosions criminelles mais les attaques contre des commissariats restent relativement rares. En juillet dernier, un homme de 26 ans avait réussi à déclencher un engin explosif à proximité de l'ambassade des États-Unis à Pékin, malgré la forte présence policière dans ce quartier.

Les autorités n'ont jamais fourni d'explications pour ce geste. Le Xinjiang, immense territoire aux confins occidentaux de la Chine proche de l'Asie centrale et comptant une importante communauté musulmane en partie hostile à la tutelle de Pékin, a été le théâtre ces dernières années de plusieurs attaques contre les forces de l'ordre. En novembre 2015, une «embuscade» tendue contre des forces de police avait provoqué la mort de seize personnes, dont cinq policiers et onze civils.

(L'essentiel/afp)