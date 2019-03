Un Italien aurait été tué en combattant Daech

Une photo de Lorenzo Orsetti, 33 ans, originaire de Florence, en Toscane, a été diffusée par l'EI qui a indiqué: «Nous avons tué le croisé italien», selon le Corriere della Sera. «Ma femme et moi sommes très fiers. Notre fils a décidé d'affronter une bataille importante et juste, même si on savait dans le même temps qu'elle était très dangereuse», a déclaré son père Alessandro au quotidien italien.

Le jeune homme se trouvait en Syrie depuis septembre 2017, d'abord comme observateur mais il s'est senti «de plus en plus impliqué», a ajouté son père. Concernant le corps de l'Italien, «selon les informations que nous avons reçues, il serait encore dans la zone des combats. Nous espérons pouvoir le récupérer le plus rapidement possible», a ajouté Alessandro Orsetti.

Encore 5 Italiens sur place

«Lorenzo nous avait dit une fois qu'il aimerait être enterré en Syrie. Nous ne savons pas encore ce que nous ferons mais je pense que nous respecterons sa volonté», a déclaré M. Orsetti. «Ciao, si vous lisez ce message, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Je n'ai pas de regret, je suis mort en faisant ce que je considérais juste, en défendant les plus faibles», écrit Lorenzo Orsetti dans son "testament" cité par La Stampa et d'autres médias.

Selon le Corriere, 25 Italiens se sont rendus en Syrie depuis 2015 pour combattre aux côtés des Kurdes contre les jihadistes. Ils seraient encore cinq sur place, trois hommes et deux femmes. Deux Italiens sont en outre morts sur place, Lorenzo Orsetti et Francesco Asperti, décédé en janvier à la suite d'un accident.

(L'essentiel/afp)