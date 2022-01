Des incendies ont été étouffés par la neige

Les incendies qui ont détruit «en un clin d’œil» des quartiers entiers dans l’État américain du Colorado étaient pour la plupart éteints dans la nuit de vendredi à samedi, d’importantes chutes de neige étant venues étouffer les dernières braises. Au moins 500 maisons sont parties en fumée et des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir, mais aucun décès n’a pour l’instant été rapporté, «un miracle» selon le gouverneur Jared Polis.

Les dégâts n’en sont pas moins saisissants: sur des images aériennes, des rues entières ne sont guère plus que des tas de cendres fumantes. L’incendie, contrairement à des feux précédents, a touché des banlieues et pas seulement des zones rurales. «Des familles n’ont eu que quelques minutes pour mettre tout ce qu’elles pouvaient – leurs animaux, leurs enfants – dans la voiture et partir», a déclaré Jared Polis vendredi lors d’une conférence de presse. Cela s’est produit «en un clin d’œil», a-t-il dit.

D’impressionnantes flammes ont déchiré le ciel, attisées par des vents violents, qui ont soufflé jusqu’à 160km/h jeudi. L’incendie aurait été causé par la chute de lignes électriques sur un sol aride. Le nombre définitif de maisons détruites n’est pas encore connu. Le shérif du comté de Boulder Joe Pelle l’a estimé vendredi supérieur à 500, disant qu’il ne serait «pas surpris s’il était supérieur à 1000».

Le feu s’est consumé «en mosaïque», épargnant certains quartiers pour dévaster les maisons voisines, a-t-il expliqué. «Quand on voit la dévastation, c’est incroyable que l’on n’ait pas une liste de 100 personnes disparues, mais on ne l’a pas», a déclaré le shérif. Dans un appel avec le gouverneur Polis, le président Joe Biden a promis que «tout serait fait pour apporter une aide immédiate aux personnes et populations touchées», selon la Maison Blanche. Joe Biden a ordonné le versement d’aide fédérale au Colorado.

(L'essentiel/afp)