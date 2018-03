Le «poseur de bombes» du Texas s'est suicidé

«Le suspect est mort», a affirmé le chef de la police d'Austin Brian Manley lors d'une conférence de presse. Il a précisé qu'il s'agissait d'un homme blanc âgé de 24 ans et qu'on ne savait pas encore s'il avait agi seul ou avec des complices. Selon le responsable policier, l'homme est soupçonné d'être l'auteur de cinq explosions à Austin et dans sa région, qui ont fait depuis le 2 mars deux morts et quatre blessés.

La police a suivi la voiture de l'homme jusqu'à un hôtel à l'extérieur d'Austin. Alors qu'elle attendait l'arrivée d'équipes tactiques, l'homme s'est apprêté à repartir et des policiers se sont avancés pour l'arrêter. L'homme a alors fait détoner une bombe à l'intérieur de sa voiture et il a été tué, selon M. Manley. Les motivations du suspect sont inconnues, a-t-il ajouté.

Des images vidéo ainsi que des témoignages avaient conduit la police sur sa piste durant les dernières 36 heures, a expliqué M. Manley. La chaîne d'Austin KEYE, affiliée à CBS, a publié des photos sensées représenter l'homme, portant une casquette de baseball bleue et ce qui pourrait être une perruque, en train de déposer des colis dimanche dans un centre de FedEx. Ces photos proviennent d'une caméra vidéo de sécurité dans le centre. L'une des cinq explosions s'est produite mardi dans un bureau de FedEx à Schertz, dans la région d'Austin.

EXCLUSIVE: Pictures of #AustinBombing suspect dropping off two suspicious packages at #FedEx facility Sunday. That man is now dead according to authorities. https://t.co/nQ8GcZv2XV — Courtney Schoenemann (@CourtCBS) 21 mars 2018

UPDATE: APD says bombing suspected detonated bomb inside his car as police were chasing him- suspect dead @cbsaustin pic.twitter.com/3uhPfJhjPI — Melanie Barden (@MelanieCBS) 21 mars 2018

