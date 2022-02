Une vidéo reconstitue en 3D le tir d’Alec Baldwin

La directrice de la photographie Halyna Hutchins est décédée en octobre 2021 sur le tournage du film «Rust», après un tir accidentel d'Alec Baldwin. Les proches de la jeune femme ont porté plainte mardi contre l'acteur, qu'ils jugent responsable de plusieurs négligences. L'avocat de la famille de la cinéaste a publié une reconstitution 3D du drame, réalisée à l'aide d'images de synthèse.

La vidéo montre le moment où Alec Baldwin se fait remettre une arme dans une église, lieu de tournage de «Rust», la met dans un étui sous sa veste et s'assied sur un banc. En face, l'équipe du film se prépare à débuter le tournage. Soudain, Alec Baldwin tend le bras en direction de la caméra et fait feu. La balle touche Halyna Hutchins. Celle-ci porte ses mains à sa poitrine et s'écroule dans les bras de deux personnes.

L'avocat Brian Panish, qui représente le mari et le fils de la victime, a mis en cause le «comportement dangereux» d'Alec Baldwin. Il a notamment accusé l'acteur et les producteurs du western à petit budget d'avoir voulu faire des économies, qui ont conduit à la mort d'Halyna Hutchins.

(L'essentiel)