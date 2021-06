Quatre corps de plus trouvés dans les gravats

Au moins neuf personnes ont été tuées dans le tragique effondrement d’un immeuble près de Miami, en Floride, les secours continuant à rechercher nuit et jour plus de 150 personnes portées disparues. Des sauveteurs israéliens et mexicains sont arrivés en renfort mais, après quatre jours, l’espoir de retrouver des survivants déclinait. Une tranchée «cruciale dans la poursuite des recherches» a été creusée dans les ruines, a indiqué dimanche Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade, précisant qu’elle faisait 38 mètres de longueur, pour six mètres de largeur et 12 mètres de profondeur.

Avec cette stratégie, «nous avons été capables de retrouver quatre corps de plus dans les décombres, ainsi que des restes humains supplémentaires», a-t-elle déclaré. Le précédent bilan faisait état de 5 morts et 156 disparus. Dans une conférence de presse dimanche soir, elle a précisé que quatre victimes supplémentaires avaient été identifiées, portant le total à huit identifications.

Le drame s’est produit jeudi avant l’aube à Surfside, dans le sud-est des États-Unis. Deux grandes grues sont utilisées pour retirer prudemment les débris. Mais les secours font face au difficile arbitrage entre des recherches délicates, privilégiant l’acoustique et le maintien d’éventuelles poches d’air, et celles utilisant des gros engins mécaniques pour déblayer les décombres, plus susceptibles de faire davantage s’affaisser la montagne de gravats.

(L'essentiel/afp)