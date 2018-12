Le médium accusé d'être prédateur sexuel se rend

Accusé d'agressions sexuelles par plusieurs centaines de femmes, le médium brésilien João de Deus s'est rendu aux autorités dimanche. L'ami des stars et adulé par des milliers de fidèles du monde entier était sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis vendredi.

Plusieurs télévisions brésiliennes ont montré en direct l'arrivée de João Teixeira de Faria, le médium de 76 ans qui pratiquait des prétendues «guérisons spirituelles», à bord d'un véhicule de police noire aux vitres fumées au commissariat central de Goiania.

«Quand j'ai appris (les accusations, ndlr), je me suis remis à la justice divine et comme je l'ai promis, je me rends à présent pour m'en remettre à la justice de la terre», a indiqué «Jean de Dieu» dans une des vidéos filmées par la journaliste. Son avocat a affirmé qu'il déposera dès lundi une demande d'habeas corpus et qu'il espérait que son client bénéficierait d'une assignation à résidence, plutôt que de rester en prison.

«Mon père est un monstre»

Le scandale a éclaté après la diffusion la semaine dernière d'une enquête sur TV Globo, la plus grande chaîne de télévision brésilienne, présentant des témoignages de femmes relatant notamment avoir été contraintes de le masturber ou de pratiquer des fellations lors de séances de «guérison spirituelle».

Dans un entretien à l'hebdomadaire Veja, la fille de João de Deus révèle avoir été abusée sexuellement par son propre père dès l'âge de dix ans, jusqu'à ses 14 ans. Elle avait alors fui après avoir été frappée par le médium, quand il a découvert qu'elle était enceinte. «Mon père est un monstre», a lancée la femme, âgée de 49 ans.

Depuis l'émission de TV Globo, des centaines de femmes ont affirmé avoir été victimes d'agressions sexuelles de sa part. Le parquet de l'État de Goias a reçu 330 plaintes de tout le pays, ainsi que de six pays étrangers: d'Allemagne, d'Australie, de Belgique, de Bolivie, des Etats-Unis et de Suisse.

La réputation du médium a largement dépassé les frontières du Brésil. En 2012, il avait reçu, dans sa ville d'Abadiânia, la visite de la vedette de la télévision américaine Oprah Winfrey. Les trois derniers présidents brésiliens ont eu recours à ses services: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) et sa dauphine Dilma Rousseff (2011-2016), tous deux atteints d'un cancer, et le chef de l'État actuel Michel Temer, qui lui a rendu visite avant une opération de la prostate.

(L'essentiel/afp)