16 Palestiniens tués dans des heurts violents

Seize Palestiniens de la bande de Gaza ont été tués, vendredi, par l'armée israélienne lors d'un face-à-face tendu à la frontière entre des milliers de manifestants palestiniens et des soldats israéliens qui a dégénéré en affrontements, parmi les plus sanglants de ces dernières années. Dans un discours vendredi, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu'il tenait Israël pour pleinement responsable de ces morts.

Des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, avaient convergé le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza d'Israël dans le cadre de «la grande marche du retour». Ce mouvement de protestation doit durer six semaines pour exiger le «droit au retour» des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza.

Ce face-à-face entre soldats israéliens et manifestants palestiniens devrait se poursuivre samedi à la frontière de la bande de Gaza.

(L'essentiel/afp)