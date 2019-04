Un mannequin se noie en voulant sauver ses chiens

Un mannequin de 37 ans a perdu la vie, dimanche près de Sao Paolo (sud-est). Caroline Bittencourt et son mari Jorge Sestini naviguaient sur un catamaran près de l'île Sao Sebastiao quand deux des petits chiens du couple sont tombés à l'eau. Désespérée, la trentenaire s'est jetée dans l'océan pour leur porter secours, mais la malheureuse a été emportée par le courant, rapporte infobae. «Jorge a sauté pour essayer de la sauver mais ils ont été séparés à cause de la tempête», raconte Can Saad, coach personnel et proche du couple.

D'après cette source citée par le «Daily Mail», le mari de la victime a dû nager «trois heures» en direction de la côte avant d'être secouru par des pompiers. «Il était en état de choc. Il a vu Caroline se noyer et n'a pas pu la sauver», explique Andreia Boneti, l'agent du mannequin. Le père de la trentenaire, Orley Bittencourt, a participé aux opérations de recherche et le corps de Caroline a été retrouvé sur une plage de San Sebastian, lundi.

La Brésilienne, qui travaillait également comme présentatrice télé, avait fait parler d'elle en février 2005, lorsqu'elle avait été priée de quitter le mariage de l'ex-footballeur Ronaldo en France. Selon un ami de l'ancien joueur, un homme d'affaires ayant eu une aventure avec le mannequin ainsi qu'avec la future femme de Ronaldo se trouvait également parmi les convives, ce qui semblait poser problème. Caroline Bittencourt était mariée depuis six mois avec Jorge Sestini. Elle était maman d'une adolescente de 17 ans, issue d'une précédente relation.

(L'essentiel/joc)