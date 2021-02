«Il réalise que Trump ne l’aimait pas vraiment»

Rien ne va plus pour Jacob Chansley, mieux connu sous le nom de Jake Angeli, alias «QAnon Shaman» ou encore «QShaman». «L’homme aux cornes», devenu mondialement connu depuis l’attaque du Capitole, ronge son frein en prison et son moral n’est pas au beau fixe. Le complotiste de 33 ans dit n’avoir rien mangé pendant neuf jours parce que ses croyances chamaniques lui interdisent de manger la nourriture non biologique proposée aux détenus.

Délesté de 9 kilos, Jake Angeli semble par ailleurs nourrir des regrets quant aux événements du 6 janvier. «Il a compris que l’ancien président ne l’aimait pas vraiment et que toutes les conneries sur l’armée de Trump et toutes les théories du complot circulant sur les médias sociaux ont conduit à une grande instabilité», explique au média Daily Beast son avocat, Albert Watkins. Selon l’homme de loi, Jake Angeli a pris conscience de bien des choses durant ses premières semaines d’incarcération.

Un témoignage contre Trump?

«Il reconnaît son rôle et fait volte-face. Il réalise qu’il doit œuvrer pour le bien du pays. Il est contraint d’affronter beaucoup de choses auxquelles il a cru par le passé, nées de ce que j’appellerais une machine de propagande», poursuit l’avocat. Originaire de Phoenix, en Arizona, Jake Angeli avait été photographié sous toutes les coutures pendant l’attaque du 6 janvier. Il a été arrêté trois jours plus tard et mis en examen pour désordre civil, obstruction à une procédure officielle, trouble à l’ordre public dans un bâtiment à accès restreint et manifestation dans un bâtiment du Capitole.

Le trentenaire a subi une nouvelle douche froide quand Donald Trump a snobé sa demande de grâce présidentielle. Comprenant que celui qu’il considérait comme un héros ne le soutenait pas, «QShaman» est désormais prêt à se racheter une conduite, même si cela signifie témoigner contre lui lors de son procès en destitution. «Je ne dis pas que les sénateurs n’ont pas d’autre choix que d’appeler mon client à la barre. Je dis que s’ils prennent cette mise en accusation au sérieux, ils auront besoin de quelqu’un pour témoigner. Et qui de mieux que quelqu’un qui parle bien?» estime Albert Watkins.

Premier président de l’histoire américaine à faire face à un second procès en destitution, Donald Trump est accusé d’«incitation à l’insurrection» pour avoir encouragé des milliers de ses partisans réunis à Washington à se diriger vers le Congrès au moment où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden. Le Sénat est désormais chargé de juger l’ex-président.

(L'essentiel/joc)