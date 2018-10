Un selfie envoyé à son épouse peu avant le drame

Lundi, Deryl Fida Febrianto, un Indonésien de 22 ans, se trouvait dans le vol JT-610 de Lion Air qui reliait Jakarta à Pangkal Pinang, au large de Sumatra. Pour montrer à son épouse Lutfinani Eka Putri, avec qui il s'était marié deux semaines auparavant, que tout se passait bien et qu'il était sur le départ, Deryl a envoyé à 6h01 un selfie depuis l'intérieur du Boeing 737 MAX où il se trouvait. On peut le voir portant un masque médical et fixant droit l'objectif.

Ce sera son dernier message. Sa femme, qui est aussi son amour d'enfance, a expliqué aux médias avoir envoyé à son mari des SMS jusqu'à 6h12, mais qu'elle n'avait plus reçu de réponse. À 6h33, l'avion sur lequel voyageait Deryl s'est abîmé en mer, tuant 181 passagers et sept membres d'équipage.

«J'ai immédiatement commencé à pleurer»

Deryl avait pris l'avion pour retourner travailler sur un navire de croisière. «Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai regardé le numéro du vol avec la photo que Deryl m'avait envoyée du billet et j'ai immédiatement commencé à pleurer», a raconté la jeune épouse au «Sun».

Six corps ont déjà été retrouvés parmi les restes de l'avion, dont celui d'un enfant.

(L'essentiel)