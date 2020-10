3h03 pour rejoindre l'ISS, un nouveau record

Parti à 7h45 du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, le vaisseau Soyouz MS-17 dans lequel avaient pris place l'Américaine Kathleen Rubins et les Russes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Svertchkov s'est amarré à la Station orbitale à 10h48.

Un nouveau record a été établi (...) Le temps total entre le lancement et l'amarrage du Soyouz était de 3 heures et 3 minutes», a salué dans un communiqué l'agence spatiale russe Roskosmos quelques minutes après cet arrimage à la Station, en orbite à 408 kilomètres au-dessus de la Terre. «Trois heures et trois minutes», a de son côté écrit sur Twitter le patron de Roskosmos, Dmitry Rogozine, pour saluer ce nouveau record. Le vaisseau des trois scientifiques est arrivé quatre minutes avant l'heure prévue.

‍???? ‍???? ‍???? Three space travelers, including Kate Rubins of @NASA_Astronauts, launched aboard a Soyuz spacecraft on a two-orbit journey to @Space_Station.



Coming up (all times EDT):



4am: Rendezvous and docking

6am: Hatch opening and welcome



Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/4fumKpHiNM — NASA (@NASA) October 14, 2020

Les vols les plus rapides vers l'ISS mettaient jusqu'à présent six heures environ. Cette nouvelle performance est rendue possible grâce à un nouveau système de guidage permettant de rejoindre l'ISS en seulement deux orbites, contre au moins trois auparavant. Ce système avait été testé en avril 2019 avec un vaisseau Progress, utilisé pour ravitailler en matériel la Station internationale.

Welcome back to the @Space_Station! With the capture of their space capsule confirmed at 4:48 am ET, @NASA_Astronauts Kate Rubins and cosmonauts Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov have docked with the @Space_Station. pic.twitter.com/AMungFkTTX — NASA (@NASA) October 14, 2020

Les trois scientifiques ont rejoint sur la Station orbitale les occupants actuels Chris Cassidy (Nasa), Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner (Roskosmos), dont le retour sur Terre est programmé le 22 octobre. Des précautions particulières ont été prises en cette période de pandémie mondiale de coronavirus, y compris une quarantaine renforcée pour les trois cosmonautes pour écarter tout risque d'importer le Covid-19 sur la station. «On a une quarantaine très stricte, presque depuis mars pour moi», a déclaré Kathleen Rubins durant la conférence de presse pré-lancement, ajoutant que les cosmonautes étaient testés très régulièrement.

Ce décollage d'une fusée russe vers l'ISS est le premier depuis le lancement réussi de la fusée américaine SpaceX, le 30 mai dernier depuis le centre spatial Kennedy (Floride), qui a mis fin à un monopole russe de neuf ans sur les vols habités à destination de la Station. Le prochain vol de SpaceX vers l'ISS aura lieu le mois prochain: il emportera trois Américains et un Japonais sur la station.

(L'essentiel/AFP)