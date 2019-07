Londres conseille à ses navires d'éviter la zone

Le Royaume-Uni a recommandé samedi aux navires britanniques de rester «en dehors de la zone» du détroit d'Ormuz pour une «période provisoire», après la saisie par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique. «Nous restons profondément préoccupés par les actions inacceptables de l'Iran, qui constituent un défi évident à la liberté de navigation internationale. Nous avons conseillé aux navires britanniques de rester en dehors de la zone pour une période provisoire», a affirmé un porte-parole du gouvernement britannique dans un communiqué.

Le pétrolier, le Stena Impero, a été arraisonné vendredi par la force navale des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, pour «non respect du code maritime international», selon un communiqué officiel iranien. L'annonce de cette saisie est survenue quelques heures après la décision de la Cour suprême de Gibraltar de prolonger pour 30 jours l'immobilisation d'un pétrolier iranien, le Grace 1.

Ce navire avait été arraisonné le 4 juillet par les autorités de Gibraltar, territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne, qui le soupçonnaient de livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions de l'Union européenne contre Damas. Téhéran nie cette accusation et dénonce un acte de «piraterie» et mardi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei avait déclaré que l'Iran répondrait «au moment et à l'endroit opportuns» à cet acte de «malveillance».

Dans un tweet publié samedi, le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt a estimé que les situations des deux pétroliers n'étaient pas comparables, soulignant que l'arraisonnement du Grace 1 était «LEGAL». «Ce qui s'est passé hier dans le Golfe montre des signes inquiétants indiquant que l'Iran pourrait choisir une voie dangereuse de comportement illégal et déstabilisant», a regretté M. Hunt.

1/2 Yesterday's action in Gulf shows worrying signs Iran may be choosing a dangerous path of illegal and destabilising behaviour after Gibraltar’s LEGAL detention of oil bound for Syria.

2/2 As I said yesterday our reaction will be considered but robust. We have been trying to find a way to resolve Grace1 issue but WILL ensure the safety of our shipping.