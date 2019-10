Elle pénètre dans l'enclos du lion et le provoque

Au classement des actes stupides commis au zoo, une Américaine vient de faire une entrée fracassante dans les toutes premières places. Le week-end dernier, une femme qui visitait un parc animalier n'a en effet rien trouvé de mieux que de s'introduire dans l'enclos du lion, rapporte NBC New York. Des vidéos postées sur Instagram montrent cette personne se tenir à seulement quelques mètres du fauve, qui la regarde d'un air interloqué.

Le lion et la visiteuse s'observent quelques instants. Prenant confiance, l'humaine semble ensuite narguer la bête, la saluant de la main et esquissant quelques pas de danse devant elle. Le roi des animaux, lui, reste impassible. Hernan Reynoso, l'auteur de la vidéo, visitait le zoo avec sa femme et son fils quand il a assisté à cette scène surréaliste. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une employée du parc et que sa «performance» faisait partie d'un show.

Selon ce témoin, le lion a fini par s'agiter et à rugir. Il a choisi ce moment-là pour s'éloigner des lieux. Dans un communiqué, le zoo du Bronx a confirmé l'incident. «Cet acte constitue une violation grave et une intrusion illégale qui aurait pu entraîner des blessures graves ou la mort», a fait savoir le parc animalier. Pour l'heure, les sanctions prises contre la visiteuse inconsciente n'ont pas été communiquées. On sait toutefois qu'elle n'a pas été blessée.

(L'essentiel/joc)