Plusieurs morts dans une fusillade en Californie

Les faits se sont déroulés au Borderline Bar and Grill, dans la localité de Thousand Oaks, banlieue résidentielle de Los Angeles, où se tenait une fête d'étudiants, ont indiqué les services de pompiers et de police, sans préciser les circonstances de la fusillade. «Les pompiers et les premiers intervenants sont arrivés à l'endroit où une fusillade a été signalée» avec «plusieurs blessés», à indiqué le service incendie du comté de Ventura dans un tweet.

Le bureau du sherif du comté de Ventura a indiqué à l'antenne californienne de la chaîne CBS qu'il y avait «plusieurs personnes tuées» et que le tireur était mort à l'intérieur de l'établissement.

Selon le Los Angeles Times citant un responsable des services de sécurité, au moins trente coups de feu ont été tirés. Un témoin non identifié cité par le quotidien a indiqué qu'un homme était entré dans le bar, vers 23h30, et avait commencé à tirer avec un «pistolet noir». «Il a beaucoup tiré, au moins une trentaine de fois, j'entendais encore des coups de feu alors que tout le monde avait quitté le bar», a ajouté ce témoin cité par le LA Times.

(L'essentiel/afp)