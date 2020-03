Trump appelle au «bon sens», mais serre la main!

La distanciation sociale? Très peu pour Donald Trump. Allant à l'encontre des recommandations de la plupart des agences de santé du monde entier, Donald Trump a serré plusieurs mains à la Maison Blanche vendredi, en pleine annonce de mesures contre le coronavirus. Pour annoncer l'état d'urgence, le président s'était adjoint les services d'une demi-douzaine de responsables de grandes entreprises américaines des secteurs de la distribution ou de la santé.

Et alors qu'il venait de rappeler au public américain les mesures d'hygiène publique de base à respecter, des mesures «de bon sens» selon lui, il a serré la main de tous ces patrons après leur prise de parole derrière le micro. L'un d'entre eux, Bruce Greenstein de LHC Group, a refusé, lui proposant son coude pour un «check», une nouvelle manière de saluer mise en avant par de nombreuses autorités sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Despite the warnings, there was a lot of handshaking at Trump's press conference plus a previously unseen elbow bump https://t.co/Sra0rJ2s0A