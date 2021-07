Coulée de boue au Japon: 15 morts et 14 disparus

Le bilan du glissement de terrain et de la coulée de boue du 3 juillet dans la station balnéaire japonaise d’Atami s’est alourdi à 15 morts, a indiqué dimanche un responsable local, alors que des centaines de secouristes poursuivent des recherches pour retrouver 14 résidents encore portés disparus. «Deux autres personnes ont été confirmées mortes pendant le week-end et le nombre de victimes s’élève désormais à 15», a déclaré un porte-parole de la gestion locale des catastrophes, Yuta Hara.

Quatorze personnes sont toujours portées disparues, a ajouté ce responsable. Des dizaines de maisons avaient été emportées par un glissement de terrain et une gigantesque coulée de boue dans cette petite ville côtière du centre du Japon. Le drame était survenu après plusieurs jours de pluies diluviennes à Atami, localité à flanc de montagne située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo.

Une grande partie du Japon était alors en pleine saison des pluies qui provoquent souvent inondations et glissements de terrain. Selon des scientifiques, le phénomène est accentué par le changement climatique car une atmosphère plus chaude retient davantage d’eau, accroissant le risque et l’intensité de précipitations extrêmes.

(L'essentiel/AFP)