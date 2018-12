Les rebelles du Yémen sont prêts à discuter

Les rebelles Houthis ont fait savoir ce dimanche qu'ils étaient prêts à rencontrer le gouvernement yéménite pour des discussions de paix, si les consultations actuelles entre les belligérants en Suède s'avèrent positives. «Si nous quittons ces consultations en ayant fait des progrès (progrès sur l'instauration de la confiance et l'établissement d'un cadre), nous pouvons avoir un nouveau cycle de discussions» dans les prochains mois, a affirmé Mohammed Abdelsalam à des journalistes.

Le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite sunnite et la rébellion appuyée par l'Iran chiite sont réunis près de Stockholm pour des consultations sous l'égide de l'ONU, une première depuis deux ans et demi. Ces échanges ne sont pas officiellement des pourparlers de paix mais doivent permettre de renouer le dialogue après quatre années d'un conflit qui a fait au moins 10 000 morts et placé jusqu'à 20 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire.

Le ton demeure largement hostile entre les deux camps, du moins publiquement, mais des responsables onusiens se sont félicités de «l'esprit positif» des négociateurs et ont fait état samedi d'avancées sur les conditions de mise en œuvre d'un accord d'échange de prisonniers conclu cette semaine.

