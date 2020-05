Explosion en pleine célébration de l'Aïd el-​​Fitr

Somalie : L'explosion serait survenue dans un parc de la ville de Baidoa, au sud du pays.

Les 1ères informations indiquent que les cadavres de 5 personnes ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion et plus de vingt autres ont été blessés.

Vidéo ➡️ https://t.co/yfsrQmuyqs pic.twitter.com/uuMhwGyMGj — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 24, 2020

Au moins cinq personnes ont été tuées et 20 blessées, dont des femmes et des enfants, par une explosion dimanche à Baidoa, à environ 250 km au nord-ouest de Mogadiscio, pendant les festivités de l'Aïd el-Fitr, a-t-on appris auprès de la police et de témoins.

«Les informations initiales que nous avons reçues indiquent que les corps de cinq personnes ont été ramassés sur le lieu de l'explosion et que plus de 20 autres ont été blessées», a déclaré à l'AFP par téléphone un responsable de la police locale, Mohamed Muktar.

«Des femmes et des enfants» figurent parmi les blessés et «le bilan des morts peut augmenter à tout moment car certaines de ces personnes sont grièvement» touchées, a-t-il ajouté.

Selon le témoignage de Mohamud Ibrahim, la foule était occupée à danser et chanter pour les festivités de l'Aïd el-Fitr quand l'explosion est survenue. «Je ne suis pas un expert, mais je pense que c'était une bombe placée au bord de la route. L'explosion a été énorme et elle a fait plus de victimes qu'une grenade n'en aurait fait», a-t-il indiqué.

«L'incident a choqué tout le monde en ville. Comment quelqu'un peut-il verser le sang de civils innocents, qui profitaient de la fête de l'Aïd et n'avaient fait de mal à personne». L'attentat n'a pas immédiatement été revendiqué. Mais la Somalie est fréquemment soumise aux attaques des islamistes shebab.

(L'essentiel/afp)