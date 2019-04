L'adolescent retrouvé n'est pas Timmothy Pitzen

Les tests ADN ont parlé. Le garçon retrouvé jeudi dans l'État américain du Kentucky n'est pas Timmothy Pitzen, l'enfant disparu en 2011 à l'âge de 6 ans, comme l'a indiqué le FBI. L'adolescent, qui errait dans les rues de Newport, prétendait pourtant être celui dont la disparition avait été très médiatisée il y a huit ans. Selon son témoignage, il venait d'échapper à ses ravisseurs.

La police fédérale poursuit son enquête. L'enjeu sera notamment de savoir qui est le jeune homme qui prétendait être Timmothy Pitzen et les raisons qui l'ont poussé à effectuer ces déclarations. L'enquête sur la disparition reste aussi en cours, a précisé sur Twitter le FBI de Louisville.

La famille de Timmothy Pitzen avait espéré voir enfin une issue heureuse à l'intrigue. L'enfant avait disparu dans des circonstances mystérieuses, sa mère s'étant suicidée en laissant un mot prétendant que son fils était «en sécurité», sans plus de précision.

FBILouisville, @FBICincinnati, @AuroraPoliceIL, Newport PD, @CincyPD, and HCSO have been conducting a missing person investigation. DNA results have been returned indicating the person in question is not Timmothy Pitzen. — FBI Louisville (@FBILouisville) 4 avril 2019

A local investigation continues into this person's true identity. To be clear, law enforcement has not and will not forget Timmothy, and we hope to one day reunite him with his family. Unfortunately, that day will not be today. — FBI Louisville (@FBILouisville) 4 avril 2019

APD continues to lead the investigation into the Timmothy's disappearance. The FBI will support this investigation in any way possible. Anyone with genuine information about the case is asked to call the APD at 630-256-5000 or the NCMEC at 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678). — FBI Louisville (@FBILouisville) 4 avril 2019

