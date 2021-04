Padacké reconduit comme Premier ministre au Tchad

Albert Pahimi Padacké, dernier Premier ministre d’Idriss Déby Itno, chef de l’État mort au combat contre des rebelles, a été nommé lundi chef du gouvernement de transition au Tchad par son nouvel homme fort, Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président. Albert Pahimi Padacké dirigera, selon la charte de transition, un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et révoqués par Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition (CMT) composé de 15 généraux parmi les plus fidèles de son père.

Mahamat Idriss Déby a promis des «élections libres et démocratiques» dans 18 mois. Général de corps d’armée âgé de 37 ans, il est également «le chef suprême des Armées» et préside outre le CMT, «le conseil des ministres, les conseils et comités supérieurs de défense nationale», selon cette charte.

Lors des funérailles d’Idriss Déby Itno vendredi, la France et les pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, outre le Tchad), qui combattent ensemble les jihadistes dans cette région, avaient appelé à un «processus de transition civilo-militaire». Les principaux partis d’opposition, ainsi que syndicats et société civile, ont vu dans l’arrivée au pouvoir du fils d’Idriss Déby Itno un «coup d’État institutionnel» et appelé à une «transition dirigée par les civils».

«Comment faire pour que les armes se taisent?»

Albert Pahimi Padacké a déjà été Premier ministre de 2016 à 2018, date à laquelle Idriss Déby Itno a fait supprimer ce poste pour concentrer dans ses mains tout le pouvoir exécutif. Il est arrivé deuxième de la présidentielle du 11 avril avec 10,32% des voix, loin derrière le défunt président, réélu au premier tour pour un sixième mandat avec 79,32% des suffrages.

Durant la campagne présidentielle, il s’était présenté comme «indépendant» du pouvoir et de l’opposition qui appelait au départ d’Idriss Déby. «Idriss Déby a montré son courage sur tous les fronts, j’en suis témoin. Un seul courage lui manque, celui d’accepter une passation pacifique du pouvoir», avait-il déclaré.

Lundi, il a plaidé pour une «union sacrée pour sauver (la) Nation» dans un entretien à l’AFP après sa nomination. «Le défi est celui de la paix», a-t-il déclaré. «Comment faire pour que les armes se taisent dans notre pays? Et comment faire pour que les Tchadiens ensemble jettent les bases d’un grand consensus national afin d’arriver au terme de cette transition à des élections libres et transparentes?»

(L'essentiel/AFP)