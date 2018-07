Comme prévu, Trump nomme un conservateur

«Ce soir j'ai l'honneur et le privilège d'annoncer que je nomme à la Cour suprême des États-Unis, Brett Kavanaugh», un juge «aux références impeccables», a déclaré M. Trump, au terme d'un suspense savamment orchestré par la Maison-Blanche. Actuellement juge à la cour d'appel de Washington, Brett Kavanaugh, 53 ans, a aussi été conseiller juridique de l'ancien président républicain George W. Bush.

Il s'est dit «profondément honoré» d'avoir été choisi pour devenir le neuvième juge de la haute cour. «Un juge doit être indépendant et doit interpréter la loi, et non pas faire la loi», a-t-il assuré lors d'une courte allocution, en présence de M. Trump et devant ses parents, à qui il a rendu hommage.

(L'essentiel/afp)