L'UE sanctionne le régime au Bélarus

«L'UE va maintenant lancer un processus de sanctions contre les responsables des violences, arrestations et fraudes liées à l'élection», a annoncé la ministre des Affaires étrangères de la Suède Ann Linde à l'issue d'une vidéoconférence avec ses homologues. «Tout le monde a été d'accord pour déclencher la procédure pour de nouvelles sanctions», a dit à l'AFP le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn. «Les sanctions devraient viser clairement les personnes du régime responsables des récentes violences et violations des droits de l’homme. Dans le même temps, nous devons faire tout notre possible pour soutenir la société civile et pour soutenir ceux qui sont attachés à un Belarus démocratique.», a-t-il insisté dans un communiqué.

La France est «pleinement engagée sur le principe de sanctions individuelles ciblées et le soutien aux droits et aux libertés du peuple biélorusse», a confirmé le secrétaire d'Etat aux Affaires européenne Clément Beaune dans un message sur son compte twitter. Une liste de personnes accusées d'avoir organisé et procédé aux répressions va être établie et elle sera soumise pour approbation aux Etats membres. Cette décision n'est pas du ressort des ministres, a expliqué l'un d'eux.

Solidarité avec la Grèce

Le Bélarus est toujours sous le coup d'un embargo sur les ventes d'armes et de matériel pouvant être utilisé pour la répression. Quatre personnes sont déjà interdites de séjour dans l'UE et leurs avoirs ont été gelés depuis 2016. Les nouveaux noms s'ajouteront à cette liste.

L'UE veut forcer le président Loukachenko à s'engager sur un plan de médiation en trois points proposé par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, voisins du Bélarus. Minsk s'est dit prêt à un «dialogue constructif» et a commencé à relâcher des centaines de personnes arrêtées depuis lundi. Tous les témoignages dénoncent l'extrême brutalité de la répression menée par les forces spéciales du régime. L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie après avoir contesté la victoire d'Alexandre Loukachenko, a appelé vendredi à des «manifestations pacifiques» dans son pays durant le week-end. La discussion sur les contentieux avec la Turquie a été plus complexe. Les ministres ont affiché leur solidarité avec la Grèce dans son différend avec Ankara et ont décidé de revenir sur le sujet lors de leur réunion les 27 et 28 août à Berlin. Ils ont appelé à une "solution négociée" et plaidé pour une «désescalade», ont expliqué plusieurs responsables.

Berlin a pris ses distances avec la décision de la France de déployer des moyens militaires en Grèce pour adresser un avertissement à Ankara et a appelé Paris, Athènes et Ankara à «éviter l'escalade». L'Allemagne redoute une nouvelle crise migratoire en Grèce si la Turquie ouvre ses portes aux migrants et réfugiés syriens bloqués sur son territoire.

(L'essentiel/afp)