Un Allemand à la tête de la mission politique de l'ONU

Un professeur et politologue allemand, Volker Perthes, 62 ans, a été nommé jeudi représentant de l'ONU au Soudan où il dirigera la mission politique de l'Organisation récemment créée pour ce pays, a annoncé le secrétaire général de l'Organisation. Parlant couramment l'anglais et l'arabe, Volker Perthes était jusqu'à septembre dernier le directeur de l'Institut allemand pour les Affaires internationales et de sécurité, un important centre de réflexion stratégique basé à Berlin.

Au cours de sa carrière, il a travaillé sur le dossier syrien, notamment en 2015-2016 comme conseiller de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, après avoir occupé plusieurs postes d'enseignant en Allemagne et au Liban. Au Soudan, il apportera «plus de 25 ans d'expérience dans le milieu universitaire, la recherche, les relations internationales et la diplomatie, y compris avec les Nations Unies, ainsi qu'une expertise approfondie en matière de résolution de conflits et en géopolitique régionale», a souligné Antonio Guterres dans un communiqué.

Le poste de représentant de l'ONU au Soudan était à pourvoir depuis la création en juin 2020 de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (Minuats).

