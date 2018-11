Des violences éclatent dans la bande de Gaza

Les journalistes de l'AFP dans la ville de Gaza et autour de l'enclave ont rapporté, lundi soir, une succession nourrie de tirs de roquettes et les détonations de frappes israéliennes. Ces hostilités surviennent après des mois de tensions faisant redouter une quatrième guerre en dix ans entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas qui gouverne sans partage l'enclave sous blocus, coincée entre l'État hébreu, l'Égypte et la Méditerranée. Elles interviennent au lendemain d'une opération des forces spéciales israéliennes qui a mal tourné et dans laquelle un officier israélien et sept Palestiniens ont été tués.

Au bout d'une journée de répit, les violences ont repris lundi en fin d'après-midi: un tir de la bande de Gaza atteint directement un bus israélien, blessant gravement une personne selon les secours, et l'armée israélienne frappe une position dans l'enclave palestinienne. La chronologie de ces deux événements n’apparaît pas clairement.

80 tirs de roquettes

En peu de temps, un barrage de roquettes palestiniennes a été tiré en direction d'Israël. L'armée israélienne a indiqué avoir dénombré environ 80 tirs en provenance de Gaza, dont un certain nombre ont été interceptées selon elle par le système de défense anti-missiles. Trois personnes ont été blessées et hospitalisées dans un état stable. «Les avions de combat israéliens ont commencé à frapper des cibles terroristes à travers la bande de Gaza», a annoncé l'armée israélienne.

Les brigades Ezzedine al-Qassam, le bras armé du Hamas, a indiqué lundi soir avoir lancé les roquettes en représailles aux événements de dimanche, et ont menacé d'intensifier leurs frappes en fonction de la riposte israélienne. Le lieutenant-colonel tué dimanche est le deuxième soldat israélien tué depuis la montée des tensions entre Israël et la bande de Gaza fin mars. Au moins 230 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date.

