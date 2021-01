«Il a tout fait juste quand les choses ont mal tourné»

Une belle balade en scooter des neiges dans l’arrière-pays de la Colombie-Britannique a bien failli virer au drame, samedi soir. De retour au parking, la famille de Paul* et ses amis ont constaté qu’il ne suivait plus, et qu’il ne semblait pas arriver. Certains membres du groupe se sont alors mis à chercher l’adolescent de 17 ans, pendant que d’autres avertissaient les secouristes de South Cariboo (SAR).

La Gendarmerie royale du Canada (RCMP) a été alertée à 18h15, mais n’a pas eu besoin d’intervenir. En effet, les secouristes ont rapidement retrouvé le disparu, qui était «en bonne santé», peut-on lire dans un communiqué de la RCMP. C’est grâce à d’excellents réflexes que l’adolescent a pu se mettre en sécurité: «Ce jeune homme a tout fait juste quand les choses ont mal tourné», raconte le SAR sur Facebook.

Séparé de son groupe, Paul a essayé plusieurs fois de quitter la zone où il se trouvait, en vain. «Il a garé son scooter dans un espace largement ouvert, s’est rendu à pied dans une zone boisée voisine et s’est construit une incroyable grotte de neige pour y passer la nuit», explique le centre de recherche et de secours. Paul, qui avait de l’eau et de la nourriture avec lui, n’aura finalement pas passé bien longtemps dans son abri.

«Ce jeune homme a rendu notre tâche un peu moins difficile en restant sur place et en ayant quelques connaissances en matière de survie hivernale dans l’arrière-pays», a salué le SAR, qui encourage quiconque souhaite partir à l’aventure en scooter des neiges à bien se préparer en cas de coup dur.

*Prénom d’emprunt

(L'essentiel/joc)