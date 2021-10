Erdogan renonce à expulser dix diplomates

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a renoncé lundi à expulser dix ambassadeurs occidentaux dont il avait ordonné le départ, évitant à son pays de se trouver diplomatiquement isolé et encore plus affaibli économiquement. Les dix ambassadeurs – États-Unis, Canada, France, Finlande, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suède – s’étaient mobilisés en faveur du mécène et homme d’affaires Osman Kavala, emprisonné depuis quatre ans sans jugement.

Les diplomates ont «reculé» et «seront plus prudents à l’avenir», a déclaré le chef de l’État au terme d’une réunion de son gouvernement de plusieurs heures, dont le contenu n’a pas été dévoilé. Dans un communiqué commun diffusé le 18 octobre, les ambassadeurs avaient réclamé un «règlement juste et rapide de l’affaire» Osman Kavala.

«Énorme insulte»

Ce texte constituait une «attaque» et une «énorme insulte» contre la justice turque, a affirmé Recep Tayyip Erdogan. «Notre intention n’était pas de susciter une crise mais de protéger nos droits, notre honneur, notre fierté et nos intérêts souverains».

Lundi, les dix chancelleries concernées avaient entamé une désescalade par voie de communiqués, affirmant agir en «conformité avec la Convention de Vienne et son article 41», qui encadre les relations diplomatiques et interdit toute ingérence dans les affaires intérieures du pays hôte. Une déclaration «accueillie positivement» par le président turc.

(L'essentiel/AFP)